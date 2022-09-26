Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда РФ при Евросоюзе

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Владимир Чижов покинул должность постпреда РФ при Евросоюзе и Евратоме. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщает RT.

Дипломат занимал данный пост с 2005 года.

12 сентября Чижов анонсировал свой отъезд из Брюсселя в связи с завершением длившейся 17 лет командировки. Он отметил, что ему стало "неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС".

Чижов отметил, что в ходе прощальных визитов предупредил европейцев, что сжигать мосты легче, чем их после строить. Также он подчеркнул, что возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет.