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Начальника Национального центра управления обороной генерала-полковника Михаила Мизинцева назначили замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Занимавший ранее эту должность генерал армии Дмитрий Булгаков был освобожден от поста замминистра из-за перехода на другую работу.

Ранее сообщалось, что Андрея Тихонова сняли с должности первого заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. В документе уточнялось, что увольнение произошло по инициативе Тихонова.

