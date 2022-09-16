Борис Титов покинет должность бизнес-омбудсмена

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил свой уход с поста в связи с истечением срока полномочий, сообщает "Интерфакс".

"Полномочия закончились. Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос – абсолютная прерогатива президента", – отметил он.

Уточняется, что срок полномочий Титова истек еще в июне, но до назначения нового уполномоченного он координирует работу аппарата.

Бизнес-омбудсмен считает, что его преемник должен быть предпринимателем.

"Что называется, на своей шкуре ощутить все проблемы, все риски заниматься бизнесом в нашей стране. А если у него есть опыт работы на государство, знание, не понаслышке, что такое бюрократия – то это вообще идеальный кандидат", – пояснил Титов.

Ранее сообщалось, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Данное решение было принято Алексеенко по собственному желанию.

