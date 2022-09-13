Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Черняка

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Государственная дума РФ досрочно прекратила полномочия депутата от Симферополя Алексея Черняка, рассказал председатель думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба.

По его словам, проект постановления о прекращении полномочий Черняка был внесен на рассмотрение по инициативе самого депутата, сообщает РИА Новости.

Ранее мандат экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина официально передали Анастасии Удальцовой. Лидер партии Геннадий Зюганов подчеркнул, что решение было принято единогласно.

По его словам, Удальцова является опытным политиком.