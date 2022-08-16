В доме уехавшей из РФ новосибирского депутата Пироговой прошли обыски

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В доме новосибирского городского депутата Хельги Пироговой, которая объявлена в розыск, прошли обыски. Об этом Пирогова сообщила в Twitter.

"У меня дома обыск. С обыском приехали к родителям мужа. Теперь с обыском поехали на родительскую дачу", – написала депутат.

Эту информацию РИА Новости подтвердил адвокат Пироговой Егор Солунин.

"Я даже не знаю, по какому делу проходят обыски. Просто проходят, и, вероятно, они связаны с ней каким-то образом. Меня не пускают просто силой. Никто ничего не объяснил", – рассказал Солунин.

В июле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата новосибирского Совета депутатов Хельги Пироговой, которая оскорбила память военных, погибших в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Впоследствии в отношении депутата было возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ".

Сама Пирогова покинула Россию и сейчас находится в Грузии. Об этом рассказала коллега женщины, депутат Светлана Каверзина.