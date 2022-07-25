Новосибирский депутат Пирогова после возбуждения дела уехала из РФ

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Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ, уехала в Грузию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коллегу Пироговой, депутата Светлану Каверзину.

"Да, Хельга уехала за границу, да, она сейчас в Грузии", – сказала Каверзина, уточнив, что об этом Пирогова сообщила ей в личной переписке.

22 июля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении новосибирского депутата Хельги Пироговой после ее высказывания о ВС России.

С заявлением о привлечении Пироговой к уголовной ответственности к Бастрыкину обратились депутаты из Новосибирской области. Парламентарии указали, что оскорбительный комментарий о погибших российских военных она опубликовала в социальной сети.

В начале июля Мещанский суд Москвы приговорил депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Парламентария признали виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ.

