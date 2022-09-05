В ГД разработали проект о штрафах за нарушение иноагентами выборного законодательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Члены думской комиссии по иностранному вмешательству разработали законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение иноагентами избирательного законодательства, заявил председатель комиссии Василий Пискарев. Об этом сообщается в телеграм-канале парламентского органа.

"Нами разработан законопроект "О внесении изменения в статью 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", предусматривающий установление административной ответственности за вмешательство в выборы со стороны иностранных агентов", – заявил Пискарев.

Он уточнил, что документ предусматривает введение штрафа для физлиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей.

Ранее в Госдуме предложили ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Парламентарий отметил, что закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", уже запрещает иностранным агентам пользоваться системой упрощенного налогообложения.

Федоров обратил внимание на то, что иноагент получает средства из иностранных источников на организацию деятельности против интересов РФ, но при этом у него есть возможность пользоваться некоторыми льготами и мерами поддержки.