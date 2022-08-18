В ГД оценили идею привлекать иноагентов за дискредитацию ВС РФ сразу по уголовной статье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил предложение депутата нижней палаты парламента Евгения Федорова привлекать иноагентов сразу к уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает RT.
"Я скажу, что сегодня в любом случае должны быть предприняты более жесткие меры в части привлечения к ответственности тех лиц, которые позволяют себе критические замечания в адрес ВС России и в целом проведения СВО. Причем независимо от их звания, регалий или должности", – подчеркнул Швыткин.
По его словам, если законодательство требует изменений в этой части, его нужно менять.
Швыткин подчеркнул, что в настоящее время все усилия органов власти и россиян должны быть направлены на поддержку верховного главнокомандующего и ВС России.
Ранее письмо с соответствующим предложением Федоров направил на имя генпрокурора Игоря Краснова.
В свою очередь, адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев оценил данную инициативу. По его мнению, это предложение скорее всего будет реализовано, ведь подобным правонарушениям сейчас уделяют особое внимание.
4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ была введена статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".
Позднее Минюст разъяснил судьям отличия между статьями о фейках и дискредитации ВС РФ. Пособия от ведомства поясняют, как проводить судебную экспертизу по статьям КоАП и УК о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине.
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