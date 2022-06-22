Мандат Рашкина официально передали Удальцовой

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Мандат экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина официально перешел к Анастасии Удальцовой.

"Вакантный мандат передан Анастасии Удальцовой, зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией КПРФ", – говорится в постановлении Центризбиркома.

Фракция КПРФ 2 июня приняла решение о передаче мандата Рашкина Удальцовой. Лидер партии Геннадий Зюганов подчеркнул, что решение было принято единогласно. По его словам, Удальцова является опытным политиком.

Госдума лишила Рашкина мандата после того, как против него было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.