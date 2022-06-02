В КПРФ заявили, что депутатский мандат Рашкина перейдет Удальцовой

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского городского суда

Фракция КПРФ передаст Анастасии Удальцовой мандат осужденного ранее депутата Госдумы Валерия Рашкина, приговоренного к трем годам условно за охоту без разрешения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на лидера партии Геннадия Зюганова.

"Президиум ЦК рассмотрел вопрос и принял решение укрепить наше широкое лево-патриотическое единство еще одной кандидатурой Анастасии Удальцовой", – сказал Зюганов.

Он подчеркнул, что решение о передаче Удальцовой мандата Рашкина было принято единогласно. По его словам, Удальцова является опытным политиком.

25 мая Госдума лишила Рашкина мандата после вступления в силу в отношении него обвинительного приговора.

В октябре 2021 года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

22 апреля 2022 года Рашкина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Депутат подал апелляцию, однако она была отклонена.

