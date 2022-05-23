Рашкин заявил, что продолжит заниматься политикой

Фото: ТАСС/Олеся Аксенова

Депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью, несмотря на ожидаемое лишение мандата Госдумы. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее стало известно, что Саратовский суд отклонил апелляцию Рашкина на приговор о незаконной охоте.

"Продолжаю жить, работать, бороться. Никто не запретил мне заниматься политической деятельностью, в том числе я первый секретарь Московского городского комитета (КПРФ. – Прим. ред.) – самой боевой организации в России, одной из самых эффективных", – заявил Рашкин.

По словам политика, в течение месяца Госдума лишит его мандата в соответствии с действующим законодательством.

Валерий Рашкин подчеркнул, что отклонение апелляции стало для него ожидаемым, хотя он и надеялся на иной исход. Он добавил, что решение суда в его случае вводится в действие после решения второй инстанции.

В октябре 2021 года депутат принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала Рашкин заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

22 апреля Калининский районный суд Саратовской области принял решение назначить Рашкину наказание в виде трех лет условно.

