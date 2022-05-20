Рашкин подал в суд на саратовские власти за отказ принять купленную им лосиху

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского городского суда
Депутат Госдумы Валерий Рашкин, которого приговорили к условному сроку по делу о незаконной охоте, подал на комитет охотничьего хозяйства Саратовской области в суд из-за отказа принять купленную им лосиху. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказала коллега Рашкина по партии, секретарь регионального отделения КПРФ Ольга Алимова, парламентарий возместил ущерб природе, купив животное, однако саратовские власти не готовы его принять. По ее словам, депутат требует суд признать бездействие ответчика нарушением его конституционных прав и обязать "принять меры по осуществлению воспроизводства объектов животного мира" посредством принятия купленной лосихи.
Как следует из материалов дела, в качестве ответчика выступает председатель комитета охотничьего хозяйства региона Игорь Потапов, который 17 мая ушел в отставку – иск при этом был подан 4 мая. Подготовка дела к заседанию назначена на 24 мая.
В октябре прошлого года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.
Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело, суд ввел в отношении парламентария запрет определенных действий на срок до 29 марта 2022 года, однако позже данную меру смягчил. 22 апреля Рашкина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Позже, однако, депутат подал апелляцию на решение суда.
Депутат Госдумы Рашкин получил 3 года условно за незаконную охоту
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