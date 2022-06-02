В КПРФ назвали осознанным решение о передаче мандата Рашкина Удальцовой

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Руководитель пресс-службы "Коммунистической партии РФ" Александр Ющенко заявил, что решение о передаче мандата Валерия Рашкина члену совета "Левого фронта" Анастасии Удальцовой одобрила вся партия. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Ющенко, КПРФ на съезде приняла решение о векторе движения широким народно-патриотическим блоком. Он уточнил, что на сегодняшний день в партии уже работают представители "Нового социализма" Анжелика Глазкова, Союза Советских офицеров Виктор Соболев, а также "Надежды России" Нина Останина.

"В данный момент мы приняли решение расширить этот блок представительством "Левого фронта" Анастасией Удальцовой. Это было осознанное решение, и оно было поддержано всеми членами президиума", – подчеркнул руководитель пресс-службы партии.

25 мая Госдума лишила Рашкина мандата после вступления в силу в отношении него обвинительного приговора.

В четверг, 2 июня, фракция КПРФ приняла решение о передаче мандата Рашкина Удальцовой. Лидер партии Геннадий Зюганов подчеркнул, что решение было принято единогласно. По его словам, Удальцова является опытным политиком.

В октябре 2021 года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

22 апреля 2022 года Рашкина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Депутат подал апелляцию, однако она была отклонена.