Зубрилин сменит Рашкина на посту руководителя московского горкома КПРФ

Фото: kprf.ru
Президиум Центрального комитета КПРФ принял решение о переводе Валерия Рашкина с работы на посту первого секретаря московского горкома партии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ Александра Ющенко.
"Валерий Рашкин переходит на работу советника ЦК КПРФ", – сказал Ющенко, уточнив, что в обязанности Рашкина войдет решение партийных задач на федеральном уровне.
Он пояснил, что новым руководителем московского отделения партии стал глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.
25 мая Госдума лишила Валерия Рашкина мандата после вступления в силу в отношении него обвинительного приговора. 2 июня фракция КПРФ единогласно приняла решение о передаче депутатского мандата Рашкина члену совета "Левого фронта" Анастасии Удальцовой.
В октябре 2021 года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.
22 апреля 2022 года Рашкина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Депутат подал апелляцию, однако она была отклонена.
ГД досрочно прекратила полномочия Рашкина
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