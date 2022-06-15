Зубрилин сменит Рашкина на посту руководителя московского горкома КПРФ

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Президиум Центрального комитета КПРФ принял решение о переводе Валерия Рашкина с работы на посту первого секретаря московского горкома партии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ Александра Ющенко.

"Валерий Рашкин переходит на работу советника ЦК КПРФ", – сказал Ющенко, уточнив, что в обязанности Рашкина войдет решение партийных задач на федеральном уровне.

Он пояснил, что новым руководителем московского отделения партии стал глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

25 мая Госдума лишила Валерия Рашкина мандата после вступления в силу в отношении него обвинительного приговора. 2 июня фракция КПРФ единогласно приняла решение о передаче депутатского мандата Рашкина члену совета "Левого фронта" Анастасии Удальцовой.

В октябре 2021 года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

22 апреля 2022 года Рашкина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Депутат подал апелляцию, однако она была отклонена.

