Бизнес-омбудсмен не исключил ввоза продукции Coca-Cola по параллельному импорту

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Продукция компании Coca-Cola может быть завезена в Россию по параллельному импорту, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

"Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?", – сообщил он ТАСС.

Однако ввоз технологического оборудования по данному механизму не всегда возможен. По словам Титова, параллельный импорт запчастей для авиатехники невозможен, в то время как для машин такой механизм будет реализуем.

8 марта компания объявила о приостановки своей деятельности в РФ в связи с ситуацией на Украине. Позже гендиректор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода производителя с российского рынка.

16 июня российский дистрибьютор компании объявил о прекращении производства и продаж напитков в России. В настоящее время клиенты Coca-Cola занимаются опустошением складов с продукцией брендов Fanta, Sprite, Burn, BonAqua, "Добрый", "Моя Семья", Rich и других.

В общей сложности Coca-Cola HBC принадлежат в РФ 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

