Coca-Cola и Fanta заменят в России напитками Funky Monkey – СМИ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Coca-Cola презентовала российским ретейлерам Funky Monkey Cola и Orange, которые заменят одноименную газировку компании и Fanta. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на участников презентации.

Уточняется, что в качестве элемента дизайна на напитках изобразят обезьяну в наушниках и кепке. Газировку планируется продавать в банках и бутылках объемом 0,33, 0,5 и 1,5 литра.

Встреча с представителями рынка состоялась ранее в июне. Когда новые напитки появятся на полках магазинов, пока не сообщается. Известно, что новая продукция будет ориентирована на потребителей 16–35 лет. Слоганом нового бренда станет фраза "Живи в своем ритме".

8 марта компания объявила о приостановки своей деятельности в РФ в связи с ситуацией на Украине. Позже гендиректор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода производителя с российского рынка.

16 июня российский дистрибьютор компании объявил о прекращении производства и продаж напитков в России. В настоящее время клиенты Coca-Cola занимаются опустошением складов с продукцией брендов Fanta, Sprite, Burn, BonAqua, "Добрый", "Моя Семья", Rich и других.

В общей сложности Coca-Cola HBC принадлежат в РФ 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

