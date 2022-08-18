Мэр Краснодара подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий

Фото: офицальный сайт Администрации Краснодарского края

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городской Думы Веру Галушко.

Она уточнила, что данное решение было принято Алексеенко по собственному желанию.

В связи с этим внеочередное заседание парламентариев состоится в пятницу, 19 августа, в 10:00, заявила Галушко.

Ранее сообщалось, что Мария Багреева возглавила департамент экономической политики и развития Москвы. Вместе с тем ее освободили от должности замруководителя аппарата мэра и правительства города.