Мария Багреева возглавила департамент экономической политики Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Мария Багреева возглавила департамент экономической политики и развития Москвы. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Вместе с тем Багрееву освободили от должности замруководителя аппарата мэра и правительства города.

Бывшего главу департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова понизили до должности первого замруководителя департамента городского имущества Москвы. Контракт с ним заключили сроком на пять лет, но "не превышающим срок полномочий мэра города".

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что эффективная работа департамента под руководством Пуртова позволила обеспечить стабильность экономики в пандемию и при санкционном режиме.

Он также выразил уверенность, что новый глава ведомства продолжит работу в заданных трендах и сможет добиться экономического роста.

"Департамент экономической политики и развития Москвы курирует стратегические задачи, его четкая и эффективная работа особенно важна в период санкционного давления. В том числе департамент отвечает за мониторинг состояния экономики города, взаимодействие с предпринимательским сообществом и разработку мер поддержки", – сказал Ефимов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Указ вступил в силу со дня его подписания.

