Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Кигима от должности главы Пенсионного фонда России. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Новым руководителем ПФР назначен Сергей Чирков. Отмечается, что он работает в системе фонда с 2001 года. Свою карьеру он начинал как главный специалист отдела по оценке пенсионных прав, а в 2018 году, сменив несколько должностей, стал заместителем председателя правления ПФР.

"Временно исполнять обязанности руководителя ПФР будет Сергей Чирков. <...> Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР", – говорится в сообщении кабмина.

В конце июля Владимир Путин назначил экс-зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос". Дмитрий Рогозин от соответствующей должности был освобожден.

Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отставка Рогозина никак не связана с претензиями к его работе. Он также отметил, что Рогозин будет своевременно трудоустроен.

