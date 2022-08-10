Правительство Японии подало в отставку

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Фото: depositphotos/denisismagilov
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. В скором времени станет известно о новом составе правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды. Об этом сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что Кисида решил провести перестановки сейчас в связи с намерением ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма".
Ранее сообщалось, что Кисида после перестановок оставит в правительстве Есимасу Хаяси и Коити Хагиуду, возглавляющих МИД страны и министерство экономики, торговли и промышленности.
Отмечается, что министр иностранных дел Хаяси, скорее всего, останется на своем посту. Министр экономики Коити Хагиуда также попадет в состав нового кабинета или в руководством Либерально-демократической партии.
Кроме того, в правительстве и в руководстве партии после перестановок останутся и Таро Асо, Хирокадзу Мацуно и Тосимицу Мотэги. Родной брат экс-премьера Синдзо Абэ Нобуо Киси покинет пост министра обороны по состоянию здоровья.
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