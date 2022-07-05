Япония запросила у России разъяснения по указу Путина о проекте "Сахалин – 2"

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Правительство Японии запросило у России по дипломатическим каналам пояснения относительно указа Владимира Путина о проекте "Сахалин – 2", заявил глава японского МИД Есимаса Хаяси.

"Указ президента [России] не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены, однако в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний", – приводит слова Хаяси РИА Новости.

Он подчеркнул важность данного проекта для стабильных энергопоставок и добавил, что в этой связи Токио попросил дать пояснения по срокам и ряду других деталей.

30 июня Владимир Путин подписал указ, согласно которому компания Sakhalin Energy, выступающая оператором нефтегазового проекта "Сахалин-2", сменит юрлицо. Имущество компании будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.

Комментируя указ, заместитель генсекретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил, что в Токио изучают его возможные последствия. По его словам, власти Японии исходят из недопустимости ущемления прав страны в области полезных ископаемых.