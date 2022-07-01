Причин для прекращения поставок СПГ из-за смены оператора "Сахалина-2" нет – Песков

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Никаких оснований для прекращения поставок газа из-за смены оператора проекта "Сахалин-2" нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы не видим никаких оснований для этого. Тем более с учетом тех процедур, которые будут выполнены в соответствии с указом", – цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Кремля, указ по "Сахалину-2" не следует расценивать как тенденцию к национализации компаний, одним из участников которых является Россия. Также он отметил, что детали указа, в том числе стоимость долей текущего оператора и ущерб для участников, будет определять правительство РФ.

Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому компания Sakhalin Energy, выступающая оператором нефтегазового проекта "Сахалин-2", сменит новое российское юрлицо. Имущество компании будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.

Комментируя указ, заместитель генсекретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил, что в Токио изучают его возможные последствия. По его словам, власти Японии исходят из недопустимости ущемления прав страны в области полезных ископаемых.

