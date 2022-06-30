Путин предписал сменить оператора проекта Сахалин-2 на новое юрлицо

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта Сахалин-2 Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо, а его имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. Документ опубликован на официальном правовой информации.

Согласно указу, ООО создается в порядке, установленном правительством РФ. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением. Отмечается, что правительство РФ не является учредителем (участником) общества.

Кроме того, денежные средства от продажи доли в "Сахалин-2" зачислятся акционеру на специальный счет типа С, открытый новым оператором. Все сотрудники нынешнего оператора "Сахалин-2" должны быть переведены в структуру нового операторы.

В документе поясняется, что смена оператора "Сахалина-2" происходит из-за нарушения некоторыми иностранными лицами обязательств, связанных с исполнением СРП.

Доли в уставном капитале нового оператора Сахалина-2, создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у Газпром Сахалин холдинга и самой новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в новом операторе.

Ранее сообщалось, что Baker Hughes, которая занимается бурением, оценкой запасов и организацией месторождений, заявила о приостановке обслуживания СПГ-проектов в России.

Отмечается, что организация отзывает экспертов с проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" "Новатэка", а также проектных специалистов со строящегося "Арктик СПГ-2" "Новатэка".

Кроме того, Baker Hughes перестает отгружать для последнего проекта оборудование, включая газовые турбины. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения возведения первой линии "Арктик СПГ-2".

Уточняется, что компания разрывает соглашения, несмотря на то что прямых ограничительных мер в отношении сервиса и поставки газовых турбин в РФ нет, а "Газпром" и "Новатэк" не подпали под прямые санкции Соединенных Штатов или Европейского союза.

До этого "дочку" "Новатэка" обязали передать инфраструктуру компаниям Польши. Отмечалось, что премьер-министр страны дал поручение PGNiG, PSG, Gaz-System немедленно подать газ в те сети, которыми формально владеет "Новатэк". Он уточнил, что в случае невыполнения данного требования могут быть применены принудительные средства.