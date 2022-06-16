Нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание СПГ-проектов в РФ – СМИ

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Baker Hughes, которая занимается бурением, оценкой запасов и организацией месторождений, заявила о приостановке обслуживания СПГ-проектов в России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что организация отзывает экспертов с проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" "Новатэка", а также проектных специалистов со строящегося "Арктик СПГ-2" "Новатэка".

Кроме того, Baker Hughes перестает отгружать для последнего проекта оборудование, включая газовые турбины. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения возведения первой линии "Арктик СПГ-2".

По данным источника, всего на первую линию необходимо поставить 7 турбин, однако "Новатэку" на сегодняшний день отгружена только половина машин. Найти замену данному оборудованию в настоящее время нельзя: в России аналоги не делаются, а линии по производству СПГ уже созданы под LM9000.

Уточняется, что компания разрывает соглашения, несмотря на то что прямых ограничительных мер в отношении сервиса и поставки газовых турбин в РФ нет, а "Газпром" и "Новатэк" не подпали под прямые санкции Соединенных Штатов или Европейского союза.

Ранее "дочку" "Новатэка" обязали передать инфраструктуру компаниям Польши. Отмечалось, что премьер-министр страны дал поручение PGNiG, PSG, Gaz-System немедленно подать газ в те сети, которыми формально владеет "Новатэк". Он уточнил, что в случае невыполнения данного требования могут быть применены принудительные средства.