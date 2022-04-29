"Дочку" "Новатэка" обязали передать инфраструктуру компаниям Польши

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Польша обязала "дочку" "Новатэка" Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру местным компаниям. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

По его словам, премьер-министр страны поручил компаниям PGNiG, PSG, Gaz-System немедленно подать газ в те сети, которыми формально владеет "Новатэк".

"[Novatek Green Energy] также по распоряжению премьера обязана на основании закона о кризисном управлении передать сети в распоряжение этим госкомпаниям, которые будут реализовывать поставки газа в те районы, где фирма, связанная с российской газовой компанией, предоставляла ранее свои услуги", – цитирует Мюллера РИА Новости.

Он уточнил, что в случае невыполнения данного требования могут быть применены принудительные средства.

Ранее компания "Газпром" заявила, что полностью приостановила поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. В организации отметили, что поставки в адрес польской и болгарской компаний приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком.

"Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому в случае неразрешенного отбора газа РФ из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут уменьшены на этот объем.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что требование платить за газ в рублях нельзя назвать шантажом. По его словам, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, остается приверженной своим обязательствам по контрактам.