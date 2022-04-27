Требование платить за газ в рублях нельзя назвать шантажом – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Требование платить за газ в рублях нельзя назвать шантажом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, Россия остается приверженной своим обязательствам по контрактам", – приводит его слова ТАСС.

Пресс-секретарь главы РФ сообщил, что оплата Польшей и Болгарией по газу в соответствующей форме будет основанием для продолжения поставок. При этом он подчеркнул, что в планы Владимира Путина не входят контакты с коллегами из данных государств для обсуждения ситуации с поставками газа.

Ранее компания "Газпром" заявила, что полностью приостановила поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. В организации отметили, что поставки в адрес польской и болгарской компаний приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком.

"Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому в случае неразрешенного отбора газа РФ из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут уменьшены на этот объем.

