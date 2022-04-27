Австрийский канцлер назвал фейком готовность OMV оплачивать газ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Австрийская нефтегазовая компания OMV продолжает платить за газ в евро, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем Twitter.

По его словам, все сообщения о готовности компании оплачивать газ в рублях являются фейками.

"Австрия придерживается точки зрения ЕС и поддерживает совместно принятые санкции", – написал он.

Ранее СМИ писали, что Австрия и австрийская нефтегазовая компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. Об этом якобы заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Канцлер Австрии сообщил, что во время поездки в Москву Владимир Путин заверил его о дальнейших поставках газа в полном объеме и возможности оплаты поставок в евро, поэтому ситуация для страны на данный момент не изменилась.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

В Еврокомиссии позднее представили анализ указа президента РФ. В документе прописано, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к российскому правительству, ЦБ России, а также другим организациям и физлицам.

Тем временем Венгрия уже заявила о своей готовности расплачиваться за российский газ в рублях. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что властям удалось найти решение, которое позволит не нарушать санкции. Он отметил, что соглашение, подписанное венгерской компанией CEEnergy и российской "Газпромэкспорт", допускает изменение валюты платежа.

