Отказ от нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в ФРГ – СМИ

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Прекращение поставок нефти из России ставит под удар тысячи рабочих мест в Германии, пишет издание Junge Welt.

В частности, как уточняется в материале, со следующего года нефтеперегонный завод должен прекратить перерабатывать российское сырье.

Как отмечают авторы статьи, работы могут лишиться 1,2 тысячи человек на самом комбинате и еще 2 тысячи в смежных предприятиях, а также несколько десятков тысяч по всей Восточной Германии.

Таким образом, весь регион может подвергнуться деиндустриализации. В конечном итоге это может спровоцировать социальный взрыв, предупреждают авторы материала.

Ранее Европейский союз опубликовал шестой пакет санкций против РФ. Ограничения начали действовать 4 июня. Всего в черный список внесли 18 юридических и 64 физических лица.

В начале апреля "Газпром" отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH и подконтрольных ей предприятий. Данное решение было принято в связи выходом холдинга из участия в немецкой компании.

В свою очередь, глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм заявил, что последствия прекращения поставок российского газа сейчас были бы катастрофическими для экономики ФРГ. По словам Русвурма, в случае введения эмбарго на российские энергоносители, многие компании будут вынуждены остановить производство, а некоторые предприятия больше никогда не смогут запустить его заново.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

