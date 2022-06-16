Цены на газ в Европе превысили 1,3 тыс долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе превысили 1 300 долларов за тысячу кубометров впервые с 27 апреля. Рост ускорился после сообщения "Газпрома" о новом сокращении поставок по газопроводу "Северный поток".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.