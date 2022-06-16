Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
С 1 июля тарифы на ЖКУ поднимутся на 3,2–6,5% в зависимости от региона России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.
Расценки увеличат в соответствии с распоряжением правительства. Так, в Республике Марий Эл тарифы увеличат на 3,2%, Удмуртии – на 3,4%, на Алтае – 3,4%. При этом сильнее всего расценки поднимут в Чечне (6,5%), Татарстане и Крыму (6,2%), Дагестане (6%).
Возможное повышение определяется согласно прогнозу среднегодового роста цен. При этом в каждом регионе правительство устанавливает предельные индексы повышения, которые касаются тарифов на отопление, воду, газ, электричество и вывоз мусора.
Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что тарифы ЖКХ не вырастут выше запланированного уровня индексации. По его словам, решение об индексации тарифов зафиксировано в постановлениях правительства от ноября.
В ФАС заявили о повышении тарифов ЖКУ на 6,5%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: