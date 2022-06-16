В ФАС заявили о повышении тарифов ЖКУ на 6,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 июля тарифы на ЖКУ поднимутся на 3,2–6,5% в зависимости от региона России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

Расценки увеличат в соответствии с распоряжением правительства. Так, в Республике Марий Эл тарифы увеличат на 3,2%, Удмуртии – на 3,4%, на Алтае – 3,4%. При этом сильнее всего расценки поднимут в Чечне (6,5%), Татарстане и Крыму (6,2%), Дагестане (6%).

Возможное повышение определяется согласно прогнозу среднегодового роста цен. При этом в каждом регионе правительство устанавливает предельные индексы повышения, которые касаются тарифов на отопление, воду, газ, электричество и вывоз мусора.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что тарифы ЖКХ не вырастут выше запланированного уровня индексации. По его словам, решение об индексации тарифов зафиксировано в постановлениях правительства от ноября.

