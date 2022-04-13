Москвичам напомнили, как не стать жертвой мошенников при поверке счетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жителям столицы напомнили, как не стать жертвой мошенников при поверке счетчиков. Об этом сообщает РИА Новости.
В Мосжилинспекции уточнили, что недобросовестные компании предлагают свои услуги по поверке счетчиков до истечения межповерочного интервала. Уточняется, что он определяется заводом-изготовителем индивидуального прибора учета, зависит от типа и марки ИПУ и прописывается в техпаспорте прибора.
"Сроки поверки счетчиков указываются в едином платежном документе (если начисление платы за ЖКУ осуществляется через МФЦ), их также можно узнать в личном кабинете на портале mos.ru", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в сопроводительных документах к счетчику также есть данные о дате первичной поверки прибора учета и установленном для него межповерочном интервале.
В Мосжилинспекции сообщили, что поставить счетчик может любая компания, работающая в этой сфере. Однако выполнить поверку ИПУ могут лишь аккредитованные организации, имеющие право на проведение подобного вида работ. Кроме того, такие компании должны быть внесены в единый реестр Росстандарта.
"Понуждение к заключению подобных договоров с какой-либо организацией, а также требование проведения поверки ИПУ до истечения межповерочного интервала, указанного в техническом паспорте прибора, не допускается и является нарушением законодательства", – предупредили в Мосжилинспекции.
Ранее москвичей предупредили о мошенниках в сфере коммунальных услуг. Так, сотрудники коммунальных служб не могут прийти в квартиру к москвичам без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций, а если визит оказался внезапным, то, скорее всего, это мошенники.
Чаще всего злоумышленники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры пожилых людей и предлагают заменить счетчики, проверить газовые плиты или продать дорогостоящее оборудование.
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