Жителям ТиНАО предложили расплачиваться за ЖКУ пластиковыми бутылками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В построенных группой "Самолет" проектах стартовала программа оплаты ЖКУ экобонусами, которые можно получить за сдачу на переработку пластиковой и алюминиевой тары в установленные в ЖК фандоматы. Об этом сообщает столичный комплекс градостроительной политики и строительства.
Баллы за сдачу вторсырья можно зачислять на лицевые счета, а после использовать их при оплате ЖКУ. За одну единицу сырья начисляется 10 бонусов, равных одному рублю.
С момента запуска сервиса за первый месяц им воспользовались 63 жителя. В общей сложности они пополнили лицевые счета почти на 6 000 рублей. В среднем при оплате коммунальных услуг за однокомнатную квартиру можно сэкономить около 25% оплат за твердые отходы или 100% оплаты за холодную воду.
Жители также могут обменять экобонусы на товары и услуги в магазинах-партнерах, среди которых "ВкусВилл", Synergetic.
"Мотивировать жителей самостоятельно утилизировать бытовые отходы – прекрасная идея. Насколько мне известно, за все время существования проекта жители только ЖК "Остафьево" в Новой Москве сдали на переработку внушительное число алюминиевых и пластиковых бутылок", – сказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ходе программы раздельного сбора мусора в столице. По его словам, за три месяца 2022 года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 340 тысяч тонн вторсырья, что почти на 21% больше аналогичного предыдущего показателя.
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