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Эксперт рассказал о полезных для экологии планеты привычках горожан

Экологичный подход: что каждый из нас может сделать на благо планеты
обществоэкология

Полагать, что один человек не в силах повлиять на глобальные экологические проблемы, – неверно. Мир станет лучше, если каждый из нас начнет заботиться об окружающей среде. Рассказываем, с чего можно начать.

Экономия равно экология

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Уходя, гасить свет и экономно расходовать воду нас учили еще с детства. На самом деле эти привычки помогут не только сберечь семейный бюджет, но и сохранить экологию планеты.

"Электроэнергия генерируется на электростанциях. В России работа большинства из них связана со сжиганием органического топлива и сопровождается выбросом углекислого газа в атмосферу. Последствия – усиление парникового эффекта и смена климата", – предупредил эколог Сергей Симак.

Что касается пресной воды, то ее запасы в мире истощаются. Кроме того, жидкость приходится очищать, а это энергозатратный процесс, который также наносит урон окружающей среде.

Экономить свет и воду будет легче, если использовать современные технологии. Например, поменять лампы в доме на энергосберегающие светодиодные. Ртутные тоже экономные, но они содержат вредные для человека пары и опасны при неправильной утилизации.
Сергей Симак
эколог

На кран можно поставить аэратор – насадку, которая сокращает объем потребления воды. В местах, где часто включают-выключают свет: в коридоре, подвале, на лестнице и так далее лучше установить датчики движения.

Тепло – еще один ресурс, который зависит от сжигания органического топлива, а потому нуждается в бережном отношении.

У нас принято регулировать тепло форточкой, и это, конечно, неправильно. Сейчас как раз закончится отопительный сезон и можно будет поставить на батареи терморегуляторы. Советую сделать это и в новом сезоне перестать отапливать атмосферу.
Сергей Симак
эколог

Кроме этого, важно следить за окнами. Если в рамах есть щели, то следует их заделать. Еще лучше – поменять старые окна на качественные новые. Хорошая теплоизоляция зимой поможет сэкономить тепло, а летом – электроэнергию. Плюс ко всему в этом случае не придется часто включать кондиционер, ведь холод от него не будет уходить из квартиры.

Минимум отходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самый лучший способ обращения с отходами – минимизировать их образование. Это гораздо эффективнее, чем потом сидеть и думать, что с ними делать.

"Постарайтесь отказаться от многочисленных полиэтиленовых пакетов в магазине. Заведите одну тканевую сумку и постоянно пользуйтесь ей. Для фасовки продуктов купите многоразовые мешочки”, – посоветовал эколог.

Шампуни и другие жидкие средства лучше брать в больших упаковках или канистрами. Чтобы средством было удобно пользоваться, можно завести одну бутылку с дозатором.

Строительные отходы также часто бывают полезными. Например, асфальтовую крошку или строительный бой можно использовать для отсыпки дорог на даче.

Большой проблемой являются технологичные отходы. Все потому, что сейчас гаджетами перестают пользоваться, когда они выходят не из строя, а из моды. Это выгодно для экономики, но очень плохо для экологии.
Сергей Симак
эколог

Лучше не гнаться за модой, а использовать тот же телефон, пока он не сломается, либо гаджет можно продать. Самый простой вариант – просто отдавать ненужные вещи тем, кому они необходимы. Вовлекать предметы бывшего употребления в новый оборот полезно и в социальном плане, и в экологическом.

Разумная утилизация

Фото: depositphotos/Sasha_Suzi

Каждому человеку под силу собирать отдельно какие-то определенные виды отходов. Например, можно копить ненужную бумагу, а потом сдавать ее на макулатуру. Для пластиковых бутылок и другой пластмассы в городах устанавливают специальные контейнеры.

"Если сами не сдаете металлолом, не кидайте его в контейнер, а сложите аккуратно рядом. Тем, кто его собирает, будет легче", – напомнил Симак.

Почти все пищевые отходы можно использовать для создания компоста. Это особенно актуально для тех, кто живет в частном доме и имеет свой земельный участок. Но органическое удобрение из пищевых остатков можно делать и в городской квартире.

Сейчас есть такое понятие, как вермикультура. Люди устанавливают дома специальные ящики, наполняют их субстратом и заселяют его компостными червями. Черви питаются пищевыми отходами: кожурой от фруктов и овощей, огрызками, скорлупой, чайной заваркой – и перерабатывают их в полезное удобрение.
Сергей Симак
эколог

Интересно, что у такого удобрения отсутствует неприятный запах. Вермикомпост потом можно отвезти на дачу или отнести на клумбу перед домом.

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Трошина Любовь

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