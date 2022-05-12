Эксперт рассказал о полезных для экологии планеты привычках горожан

Полагать, что один человек не в силах повлиять на глобальные экологические проблемы, – неверно. Мир станет лучше, если каждый из нас начнет заботиться об окружающей среде. Рассказываем, с чего можно начать.
Экономия равно экология
Уходя, гасить свет и экономно расходовать воду нас учили еще с детства. На самом деле эти привычки помогут не только сберечь семейный бюджет, но и сохранить экологию планеты.
"Электроэнергия генерируется на электростанциях. В России работа большинства из них связана со сжиганием органического топлива и сопровождается выбросом углекислого газа в атмосферу. Последствия – усиление парникового эффекта и смена климата", – предупредил эколог Сергей Симак.
Что касается пресной воды, то ее запасы в мире истощаются. Кроме того, жидкость приходится очищать, а это энергозатратный процесс, который также наносит урон окружающей среде.
На кран можно поставить аэратор – насадку, которая сокращает объем потребления воды. В местах, где часто включают-выключают свет: в коридоре, подвале, на лестнице и так далее лучше установить датчики движения.
Тепло – еще один ресурс, который зависит от сжигания органического топлива, а потому нуждается в бережном отношении.
Кроме этого, важно следить за окнами. Если в рамах есть щели, то следует их заделать. Еще лучше – поменять старые окна на качественные новые. Хорошая теплоизоляция зимой поможет сэкономить тепло, а летом – электроэнергию. Плюс ко всему в этом случае не придется часто включать кондиционер, ведь холод от него не будет уходить из квартиры.
Минимум отходов
Самый лучший способ обращения с отходами – минимизировать их образование. Это гораздо эффективнее, чем потом сидеть и думать, что с ними делать.
"Постарайтесь отказаться от многочисленных полиэтиленовых пакетов в магазине. Заведите одну тканевую сумку и постоянно пользуйтесь ей. Для фасовки продуктов купите многоразовые мешочки”, – посоветовал эколог.
Шампуни и другие жидкие средства лучше брать в больших упаковках или канистрами. Чтобы средством было удобно пользоваться, можно завести одну бутылку с дозатором.
Строительные отходы также часто бывают полезными. Например, асфальтовую крошку или строительный бой можно использовать для отсыпки дорог на даче.
Лучше не гнаться за модой, а использовать тот же телефон, пока он не сломается, либо гаджет можно продать. Самый простой вариант – просто отдавать ненужные вещи тем, кому они необходимы. Вовлекать предметы бывшего употребления в новый оборот полезно и в социальном плане, и в экологическом.
Разумная утилизация
Каждому человеку под силу собирать отдельно какие-то определенные виды отходов. Например, можно копить ненужную бумагу, а потом сдавать ее на макулатуру. Для пластиковых бутылок и другой пластмассы в городах устанавливают специальные контейнеры.
"Если сами не сдаете металлолом, не кидайте его в контейнер, а сложите аккуратно рядом. Тем, кто его собирает, будет легче", – напомнил Симак.
Почти все пищевые отходы можно использовать для создания компоста. Это особенно актуально для тех, кто живет в частном доме и имеет свой земельный участок. Но органическое удобрение из пищевых остатков можно делать и в городской квартире.
Интересно, что у такого удобрения отсутствует неприятный запах. Вермикомпост потом можно отвезти на дачу или отнести на клумбу перед домом.