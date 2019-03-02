Как москвич бесплатно чинит б/у технику и раздает ее нуждающимся

У каждого из нас есть старая техника и другие вещи, которыми мы вроде уже не пользуемся, но и расстаться с ними жалко. А ведь среди горожан всегда найдутся те, кому бы эти вещи очень пригодились. Портал Москва 24 рассказывает о человеке, который собирает ненужную технику у москвичей, бесплатно чинит ее, а затем передает многодетным семьям и малоимущим.

Фото: предоставлено героем материала

"И людям хорошо, и мне приятно": Андрей Свиридов – о своем хобби

Компьютерами я начал увлекаться с 1998 года. Я вообще технарь по жизни, гуманитарные науки – это не мое. Долгое время работал бизнес-аналитиком, интегратором, разработчиком, занимался техникой, но в начале 2018 года в моей жизни наступил момент, когда я остался без работы. Надо было кормить семью и жить на что-то. Тогда я принял решение подработать, ремонтируя различную технику. В основном это были ноутбуки и телефоны, но иногда приходилось браться и за другие бытовые приборы. Несмотря на то, что образование у меня техническое, в этом направлении я самоучка: что-то изучал сам, что-то смотрел в интернете.

В процессе такой деятельности часто получалось, что клиенты, помимо основного заказа на ремонт, приносили и другую, совсем нерабочую технику. Обычно это всплывало во время разговоров: "Слушай, я тут хотел одну вещь выкинуть. Тебе, случайно, не нужно? Забирай просто так, может, пригодится". Что-то я стал разбирать на запчасти, если невозможно было чинить, а что-то раздавал. Дома хранить это не имело смысла, а чтобы продавать за какие-то деньги, нужно время и желание. Желания такого не было, поэтому все кому-то передавалось бесплатно.

Сначала я просто подумал о ближайших родственниках. В Твери у меня есть племянница, которая развелась с мужем, живет на смешную зарплату, а на ней квартира и дети. Решил собрать ей простенький "системник" (системный блок – Прим. ред.), а потом и ноутбук. Не самый лучший, конечно, но, по крайней мере, дети у нее теперь "железками" обеспечены.

Так и получалось, что сначала отдавал отремонтированную технику родственникам, когда я реально знал, что человек нуждается, а купить не может. Иногда им нужно было оплатить только стоимость некоторых новых запчастей, и за какие-то совсем небольшие деньги они могли получить, например, рабочий ноутбук. И людям хорошо, и мне достаточно приятно.

Потом я решил делать это для других на постоянной основе. К тому моменту я уже нашел основную работу, но дело с ремонтом компьютеров не бросил. Написал пост в соцсети, что готов принимать старую, ненужную технику, чинить и отдавать ее нуждающимся. И как-то потихоньку закрутилось, стали приходить люди: и те, кто сдавали технику, и те, кто в ней нуждались.

Ремонт я осуществляю абсолютно бесплатно, но иногда человеку нужно оплатить какие-то минимальные запчасти, если их нужно заменить. Приносят в основном компьютеры, иногда бытовую технику, чаще простые кофемашинки. Бытовая техника расходится довольно быстро. Но наиболее востребованы у нуждающихся компьютеры. Во-первых, в магазинах они дорогие, а во-вторых, они нужны школьникам для подготовки к ЕГЭ. Иногда требуются планшеты, но их "живых" практически не бывает, это редкость. Мы стараемся передать хотя бы один компьютер в семью, где четверо и больше детей. Хотя в целом у нас нет ограничения "один комп в одни руки", поэтому бывают случаи, когда мы полностью обеспечиваем целую семью. Эти люди до сих пор благодарны и на добровольной основе нам помогают. Например, по моей просьбе могут съездить в другой конец Москвы, забрать и привезти технику.

Счастливые обладатели отремонтированной техники. Фото: предоставлено героем материала

Вообще с транспортировкой пока нелегко. У меня есть только два варианта забирать технику: по дороге, когда привожу детей в сад-школу и потом забираю, или где-то рядом с работой. Чаще всего мне технику привозят. Я развозом не занимаюсь, ведь на это нет ни возможности, ни времени. А люди со всех концов Москвы технику отдают. Я живу на юге и еще могу с кем-то там договориться и пересечься, а вот с севера – очень тяжело.

Времени тоже зачастую не хватает, иногда я просто не успеваю всю поступающую технику восстановить. Обычно занимаюсь этим по вечерам, с 21:00 до 00:00, когда уже уложим детей. Других вариантов нет. Ведь есть еще и домашние дела, и с семьей нужно пообщаться. Один вечер – это максимум собрать-разобрать один предмет техники, потом нужно что-то наладить или докупить.

В данный момент у нас дома есть небольшие залежи техники, часть из которой уже "пристроена", ее нужно просто доделать и отдать людям. И есть поток желающих, которые хотят отдать старые приборы, но у нас пока не получается встретиться.

Иногда из-за наличия техники в доме бывают трудности, потому что места она занимает много, а быстро избавиться от нее не получается. Вот сейчас она стоит на теплой веранде под столом.

Еще один серьезных момент, с которым пришлось столкнуться уже на старте этой деятельности, – мошенничество. Как только я разместил пост в соцсетях, тут же стали цепляться непонятные люди. Изначально мы определили условие, что только через пост техника будет приниматься, но никому через интернет не выдаваться. Но начались неприятные случаи, мне стали писать в личку, буквально выпрашивая получить компьютер. Один раз произошел самый настоящий конфликт, когда многодетная мама прямо требовала получить технику в обход всех и первой: "Мне нужно срочно, я хочу, я имею право!". Разговаривала она агрессивно, обвиняла нас в мошенничестве и в том, что мы дурим людей. Эта женщина успела поругаться со мной и с одним из тех, кто помогал передавать эту технику, требовала перенаправить ей компьютеры вместо других, кому они уже были распределены.

Поэтому я отдаю технику только тем, кого знаю, либо передаю ее через хороших знакомых, кому могу доверять. Эти люди занимаются благотворительностью, и часть техники, например, сейчас уходит в один из центров реабилитации, другая часть – многодетным семьям в Москве и области. Также я постоянно езжу в один из храмов столицы и передаю технику батюшке, с которым лично знаком, а он дальше сам распределяет. Я знаю, что под шефством храма находится детский дом, плюс часть техники уходит студентам семинарии для учебы. По каждой передаче я предоставляю фотоотчет с новыми обладателями техники и четким ответом, кому и как она была передана.

Фото: предоставлено героем материала

В целом я воспринимаю это как некоторую благотворительность. Все же радует, что кто-то получает технику бесплатно. Особенно здорово получается под Новый год, ведь в этот период происходит довольно большие поступления людям. И мне очень приятно, что они получают подарок и вступают в новый год более радостные, чем обычно.

Куда обращаться, если вы хотите помочь нуждающимся

Многие горожане сегодня хотят помочь малоимущим и многодетным семьям, но не знают, как правильно это сделать и куда обратиться. Хочется, чтобы помощь была адресной, и вещи действительно попадали в нужные руки. Как нам пояснил заместитель руководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов, в таком случае можно обратиться в территориальные центры социального обслуживания.

В Москве работает самая большая среди европейских мегаполисов сеть центров социального обслуживания. По сути, в базах данных мы сегодня имеем информацию обо всех москвичах, которые находятся в трудной жизненной ситуации и действительно в чем-то нуждаются. В этой базе есть те, кто обратился к нам, в центры социального обслуживания.

Сотрудники таких центров знают, какая ситуация произошла у конкретного человека или семьи, и начинают им помогать. Это может быть адресная социальная помощь, вещевая помощь, а также различные сертификаты или содействие в коммуникации с другими учреждениями реабилитации. "Но по сути только наши центры социального обслуживания видят всех, кто действительно в такой помощи нуждается. При этом значительную часть помощи отдельным семьям и категориям гражданам оказывают некоммерческие организации, их роль нельзя приуменьшать. Но целостная картина есть только у нас", – сказал Филиппов.

Поэтому здесь вопрос выбора у благотворителя: либо он хочет довериться своей интуиции, либо, если он хочет быть уверен, что помощь получают действительно нуждающиеся в этом люди, нужно обращаться в центры соцобслуживания.

Такие центры работают в каждом районе, поэтому вы сможете помочь тем, кто находится в непосредственной близости. Тут есть еще один важный момент: любые вещи, которые вы передаете на благотворительность, будь то техника, одежда или другие предметы, должны быть в хорошем, рабочем состоянии. Ведь иногда затраты на утилизацию того, что приносят в центры социальной защиты, оказываются выше, чем если бы департамент просто приобрел новые вещи для малоимущих.

Владимир Филиппов добавил, что "все, что государство гарантирует таким категориям граждан, и что им положено, мы даем". "Но если кто-то хочет передать что-то сверху (технику, телефоны, предметы выше среднего по стоимости), то наши сотрудники с удовольствием помогут. Прямые контакты семьи вряд ли дадут, потому что для этого нужно спрашивать согласие семьи в соответствии с законом о персональных данных. Но для того чтобы быть уверенным в том, что вещи дошли до получателя, должен присутствовать элемент доверия, поэтому либо ты сам какой-то семье это передаешь, либо работаешь через крупную систему", – заключил Филиппов.