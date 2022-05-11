Около 340 тыс тонн вторсырья собрали в Москве в январе – марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ходе программы раздельного сбора мусора в столице.

"За три месяца (2022 года. – Прим. ред.) при сортировке было выделено и направлено на переработку около 340 тысяч тонн вторсырья, что почти на 21% больше аналогичного предыдущего показателя", – заявил представитель мэрии.

Бирюков заявил, что основная задача стратегии городских властей в части вторсырья – сделать процесс наиболее комфортным для жителей. Именно поэтому реализована двухконтейнерная система.

По словам заммэра Москвы, во дворах жилых домов и возле социальных объектов оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок и установлены более 60 тысяч брендированных контейнеров. Бирюков подчеркнул, что результаты проекта свидетельствуют об интересе жителей столицы к раздельному сбору мусора.

С 1 января 2022 года в Москве работает региональный оператор по раздельному накоплению отходов. В городе установлены серые контейнеры для пищевых и загрязненных отходов и синие – для вторсырья.

Также в столице был запущен сервис по вывозу ненужных вещей москвичей. По состоянию на февраль 2022 года горожане подали 8 674 заявки. Чаще всего жители Москвы просили вывезти крупную бытовую технику.

