Около 340 тыс тонн вторсырья собрали в Москве в январе – марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ходе программы раздельного сбора мусора в столице.
"За три месяца (2022 года. – Прим. ред.) при сортировке было выделено и направлено на переработку около 340 тысяч тонн вторсырья, что почти на 21% больше аналогичного предыдущего показателя", – заявил представитель мэрии.
Бирюков заявил, что основная задача стратегии городских властей в части вторсырья – сделать процесс наиболее комфортным для жителей. Именно поэтому реализована двухконтейнерная система.
По словам заммэра Москвы, во дворах жилых домов и возле социальных объектов оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок и установлены более 60 тысяч брендированных контейнеров. Бирюков подчеркнул, что результаты проекта свидетельствуют об интересе жителей столицы к раздельному сбору мусора.
С 1 января 2022 года в Москве работает региональный оператор по раздельному накоплению отходов. В городе установлены серые контейнеры для пищевых и загрязненных отходов и синие – для вторсырья.
Также в столице был запущен сервис по вывозу ненужных вещей москвичей. По состоянию на февраль 2022 года горожане подали 8 674 заявки. Чаще всего жители Москвы просили вывезти крупную бытовую технику.
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