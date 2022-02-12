Жители Москвы более 8,5 тысячи раз воспользовались сервисом вывоза ненужных вещей

18:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала работы сервиса по вывозу ненужных вещей, появившегося на портале mos.ru, москвичи подали 8 674 заявки. Чаще всего жители столицы просили вывезти крупную бытовую технику, рассказал в своем аккаунте в "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.
"Помощники приезжают в удобное для горожан время, сами спускают технику с этажа, даже если в доме нет лифта", – отметил градоначальник.
Он добавил, что в сервисе можно заказать и вывоз старого автомобиля. Предприятие, занимающееся переработкой металла, заберет машину прямо с парковки. А владелец транспортного средства получит свидетельство о его утилизации и сможет снять с учета.
Всего с октября 2021 года пользователи сервиса оставили 3 224 заявки на вывоз стиральных машин и 2 905 заявок на вывоз холодильников. Кроме того, жители столицы 671 раз просили вывезти посудомоечные машины. Избавились москвичи и от 1 273 электрических и 1 212 газовых плит. Также работники сервиса вывезли 410 ванн, 356 железных дверей и 156 аккумуляторов.
Все ненужные вещи отправлены на переработку, по итогам которой из них получилось 160 тонн вторсырья.
"Сервис по вывозу ненужных вещей сразу показал свою востребованность", – отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.
Сервис "Вывоз ненужных вещей" заработал 26 октября. Он доступен на портале mos.ru в разделе "Услуги" в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Мастера работают каждый день с 09:00 до 21:00. Отсутствие лифта не повлияет на оказание услуги.
Москвичи более 8,5 тысячи раз воспользовались сервисом вывоза ненужных вещей
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