Услуга по вывозу ненужных вещей появилась на mos.ru

09:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новый сервис "Вывоз ненужных вещей" заработал на портале mos.ru. Теперь жители столицы могут бесплатно заказать вывоз сломанной или старой бытовой техники, а также тяжелых предметов из металла.
В настоящее время сервис работает в пилотном режиме.
Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко рассказал, что раньше вышедшую из строя технику нужно было отвозить в специальные контейнеры для крупногабаритного мусора.
"Теперь достаточно подать онлайн-заявку, и к вам приедет специалист, который заберет ненужную технику и отправит ее на утилизацию. В среднем вывоз крупных предметов займет около получаса, причем пользователь сам выбирает удобные для него дату и время", – приводятся слова Пищелко на портале мэра и правительства Москвы.
Сервис доступен в разделе "Услуги" в категории "Жилье, ЖКУ, двор".
Заявка заполняется в три этапа. Сначала пользователю нужно указать свой адрес и тип лифта в подъезде. Затем нужно перечислить все предметы, которые необходимо будет вывезти. В рамках последнего этапа москвичу нужно указать свои контактные данные. Подать заявку могут только пользователи, авторизованные на mos.ru.
Мастера работают каждый день с 09:00 до 21:00. Отсутствие лифта не повлияет на оказание услуги. По одной заявке можно будет вывезти не более 20 предметов.
Ранее Владимир Путин прокомментировал тему мусорной реформы и раздельного сбора отходов. Он отметил, что правительство России уже делает первые шаги на пути к расширению программы переработки мусора.
Столичные активисты рассказали о раздельном сборе и утилизации мусора
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