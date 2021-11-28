Более 1,7 тыс заявок за месяц принял сервис "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Вывоз ненужных вещей" за первый месяц работы принял 1750 заявок, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Бесплатной услугой по вывозу крупногабаритных вещей может воспользоваться совершеннолетний пользователь портала mos.ru. Достаточно оформить онлайн-заявку. Обращение обрабатывается за несколько минут. В одной заявке можно указать не более 20 предметов", – говорится в сообщении.

Для оказания услуги москвичи могут выбрать удобное время. Отмечается, что в среднем вывоз вещей занимает около получаса.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" заработал 26 октября. Он доступен на портале mos.ru в разделе "Услуги" в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Мастера работают каждый день с 09:00 до 21:00. Отсутствие лифта не повлияет на оказание услуги.

