Более тысячи раз москвичи воспользовались услугами сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 15 ноября, отмечается Всемирный день вторичной переработки. Благодаря сервису "Вывоз ненужных вещей" москвичи могут экологично избавиться от крупной бытовой техники, тяжелых металлических предметов и старой мебели. За три недели пилотной работы сервиса этой возможностью уже воспользовались более тысячи раз.

В пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы рассказали, что зачастую горожане пользуются услугами сервиса, чтобы вывезти старые холодильники и стиральные машины. За три недели по этим категориям поступило более 800 заявок.

"Также востребована утилизация газовых и электрических плит, посудомоечных машин, чугунных ванн и железных дверей. 60 раз пользователи попросили вывезти аккумуляторы и автомобили", – добавили в департаменте.

Отмечается, что вывоз крупных предметов занимает около получаса. А выбрать удобные дату и время пользователи могут самостоятельно. По статистике сервиса, чаще всего горожане пользуются услугами вывоза по выходным во второй половине дня.

Для получения услуги по вывозу ненужных вещей необходимо заполнить онлайн-заявку. При этом адрес может загрузиться в форму автоматически, если нужные сведения уже указаны в личном кабинете.

Также необходимо указать номер подъезда, этаж и номер квартиры, отметить, есть ли в доме лифт и какого он типа, а после выбрать удобные дату и время вывоза.

В одной заявке можно отметить до 20 предметов. Все их необходимо перечислить в форме, выбрав из соответствующих категорий. После подачи заявки операторы свяжутся с пользователем для уточнения деталей заказа.

Заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления", координирующего сервис "Вывоз ненужных вещей", Илья Демин уточнил, что сейчас сервис является экспериментом.

"Мы постарались сделать его выгодным для всех – не удивительно, что пользователей становится с каждым днем все больше и больше. Жители получают бесплатные услуги по вывозу, выносу, разборке или утилизации этих вещей. А для города это однозначно уменьшение объема таких отходов", – отметил Демин.

Вывозом бытовой техники и металлических предметов занимаются компании-партнеры, подключенные к сервису. В назначенное время мастера приедут к пользователю. При необходимости они могут отключить технику от коммуникаций. Встроенную технику, двери и ванны хозяевам придется демонтировать самостоятельно, а газовую плиту или котел могут отключить только специализированные организации.

Сервис позволяет утилизировать даже старый автомобиль. Но для этого необходимо предъявить специалистам документы, подтверждающие право собственности на машину.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" заработал 26 октября. Он доступен на портале mos.ru в разделе "Услуги" в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Мастера работают каждый день с 09:00 до 21:00. Отсутствие лифта не повлияет на оказание услуги.

