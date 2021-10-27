Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В рамках экологической акции 29 октября москвичи смогут обменять полезные отходы на подарки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Проект охватит почти всю территорию столицы. Горожане на специализированных мобильных пунктах приема, помимо макулатуры, металла, стекла и пластика, смогут сдать еще ненужную одежду, электронику, отработанные батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышки", – говорится в сообщении.

По словам организаторов, принятую одежду передадут на благотворительность, а вторсырье отправится на переработку. Взамен на полезные отходы горожане могут получить многоразовые экосумки, промокоды для скачивания электронных книг, термокружки. Акция продлится до 25 ноября 2021 года.

Ранее на портале mos.ru заработал новый сервис "Вывоз ненужных вещей". Теперь жители столицы могут бесплатно заказать вывоз сломанной или старой бытовой техники, а также тяжелых предметов из металла.