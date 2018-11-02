Московские барахолки: необычные вещи на любой вкус

Барахолки в Москве набирают популярность, оккупируя ночные клубы и существуя в креативных пространствах города. Это уникальные проекты с разными принципами действия, разной политикой и аудиторией. Здесь вы можете найти все и даже больше, стоит лишь немного поискать. Мы подобрали пять мест, куда можно отправиться за новыми необычными вещами.

Окно



Фото предоставлено организаторами

Команда проекта "Окно" отбирает особенные вещи для своих гостей. Их собирают по крупицам в разных европейских геолокациях. Диапазон возможных находок растягивается на большие расстояния. На барахолке вы сможете найти вещи как для мужчин и женщин, так и в стиле унисекс. Винтажная, авангардная, дизайнерская одежда и аксессуары готовы обрести второй дом. На ценнике вы увидите особенные цифры: 333/555/777/999 рублей. Верхняя одежда стоит не более 2500 рублей.

Дерзкий проект удовлетворит не только потребности столичных модников, но и всех любителей качественной музыки. За это отвечает творческое объединение Dissonance. Но это еще не все, в соседнем пространстве гостей ждет камерный аудиовизуальный танцпол. Также вы сможете посетить лекторий со спикерами – трендсеттеры. Можно будет обсудить будущие тренды с топовыми стилистами, лидерами мнений и даже создателями проекта "Окно".

Для всех людей, думающих о разумном потреблении, 15 ноября можно будет сдать вещи для последующей переработки.

Фишка: можете найти и забрать с собой вещи за 0 рублей при любой покупке. Вещи совершенно нормальные, их выбирают рандомно.

Совет: у проекта есть секретный магазин. Если вы посетите барахолку, обязательно спросите про него у организаторов.

Ближайшее мероприятие: 5 ноября, с 12.00 до 23.00, на территории PLUTON.

Адрес: Нижняя Сыромятническая, 8А (м. "Курская"/"Чкаловская", на территории центра дизайна Artplay).

Вход: свободный.

Svalka



Фото предоставлено организаторами

"Свалка" – это сервис по вывозу и реализации ненужных вещей. Если у вас дома накопилось много лишнего, вы можете самостоятельно или через сервис сдать их в "Свалку". Просто соберите все в кучу и отдайте на барахолку. Если вам не до этого, ребята сами могут бесплатно приехать к вам и все забрать. Принимают абсолютно все: одежду, игрушки, посуду, книги, технику и мебель. В "Свалке" им дают красиво повисеть на плечиках и полежать на полках. Вещи не идут на утилизацию, поэтому не принимаются грязные, рваные и "неживые" вещи. Проект рад вещам, которые можно использовать дальше.

Фишка: часть вещей, приезжающих на Свалку – это хлам, который никто и никогда не купит. Поэтому был придуман веселый аттракцион по утилизации вещей для взрослых. Развлечения для темной стороны человека – "расфигачечная дЕбошь".

Совет: если вы давно задумываетесь об избавлении от ненужных вещей, вам здесь помогут.

Адрес: ул. Измайловское шоссе, 73Ж, строение 6 (м. "Измайлово"/"Партизанская"). Магазин работает ежедневно, с 9.00 до 21.00.

Вход: свободный.



Своя полка



Фото предоставлено организаторами

"Своя полка" – это не просто магазин-барахолка, но и место торговли. Проект обладает признаками гаражной распродажи, комиссионки и блошиного рынка в одном. Здесь вы можете покупать и продавать. Необходимо просто арендовать полку в магазине и положить на нее ваши вещи. Цены вы придумываете сами и прибыль от продаж идет вся вам, поэтому расчет в магазине только наличными.

"Своя полка" в настоящее время ориентируется больше на сделанным вручную изделия, украшения и аксессуары, которые могут порадовать других людей. От приема одежды пришлось отказаться из-за ограничений в пространстве. Но вы свободны в выборе вещей именно на вашей полке, так что экспериментируйте.

Фишка: огромное количество интересных вещиц ручной работы, от которых ломятся полки. Можете часами выбирать подарки себе и своим близким.

Совет: если вы не хотите просто так расставаться со своими вещами, положите их на арендованную полку и заработайте. Тарифы зависят от категории реализуемых вещей.

Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, 10c9 (м. "Курская"/"Чкаловская", на территории центра дизайна Artplay). Магазин работает ежедневно, с 12.00 до 21.00.

Вход: свободный.

Блошиный рынок на Тишинке



Фото предоставлено организаторами

Художественный проект "Блошиный рынок" в 2005 году сделал перезагрузку интереса к старым вещам в Москве. Данный проект превратил маргинальное увлечение барахолками в модный проект, который привлекает очень разных людей.

Выставка-ярмарка предлагает окунуться в мир винтажных вещей из разных эпох и стран. Организаторы обещают гостям как антиквариат музейного уровня, так и приятные ретро-мелочи. Артефакты на самый большой блошиный рынок Москвы прибудут из разных стран Европы. Старинная мебель, утварь, книги и одежда. За особенными предметами охотятся все – как профессиональные собиратели и декораторы, так и просто интересующиеся прошлым люди.

Двери блошиного рынка откроются за день до начала официального старта для всех, кто хочет первым пополнить свою коллекцию винтажных вещей.

Фишка: за каждой выставкой-ярмаркой стоит специально подготовленный спецпроект, выражающийся в виде выставки уникальной коллекции вещей на выбранную тематику.

Совет: если хотите побывать в другом времени, узнать про происхождение необычных вещиц у экспертов и почувствовать азарт, вам на Тишинку.

Ближайшее мероприятие: 12 декабря состоится VIP-открытие (с 19.00 до 22.00), с 13 по 14 декабря – с 12.00 до 21.00, 15 декабря – с 11.00 до 21.00, 16 декабря – с 11.00 до 20.00.

Адрес: Тишинская площадь, 1 (м. "Белорусская"/"Маяковская").

Вход: VIP-открытие – 1000 рублей, остальные дни – 200 рублей, до 16 лет – бесплатно.

Ярмарка-фестиваль "Московская старина"



Фото предоставлено организаторами

В основе проекта заложен демократический формат антикварной торговли, где нет налета пафоса подобных мероприятий. В мире антикварных и винтажных вещей вы сможете найти старинные предметы быта и интерьера, гравюры, букинистические и репринтные издания. Участниками ярмарки также станут коллекционеры из Франции и Италии.

Ноябрьская ярмарка проводится совместно с ярмаркой книг "Независимые малые региональные издательства", поэтому книги будет продаваться в большом количестве и по издательским ценам. Здесь рады любителям, коллекционерам, букинистам и детям.

Фишка: комфортные условия для продавцов и покупателей, без пафоса антикварных салонов и дискомфорта уличных рынков.

Совет: если вы боитесь слова "винтаж", данный антикварный развал ваши страхи развеет. Вы насладитесь доступной антикварной ярмаркой с запахом недавно напечатанных книг.

Ближайшее мероприятие: с 9 по 11 ноября.

Адрес: улица Крымский Вал, 10, Центральный Дом Художника (1 этаж).

Вход: свободный.

Вторая жизнь вещей и разумное потребление являются новыми трендами современного общества. Барахолки – это не только про покупку, а еще и про время и людей, стоящими за этими вещами.





Абаева Алиса