Более миллиона тонн вторсырья собрали в Москве в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, это на 18% больше предыдущего показателя. Он подчеркнул, что такой объем еще раз подтверждает, что выбранная в Москве стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами правильная и уже доказала свою эффективность.
Бирюков напомнил, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Власти поставили задачу сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему.
"Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации. И это один из ярких примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями", – сказал заммэра.
Он добавил, что сейчас в столице созданы все условия для сортировки мусора: во дворах и около объектов социальной сферы оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок и установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.
Ранее сообщалось, что Минстрой, Минприроды и Российский экологический оператор проработают вопрос применения вторсырья из отходов в сфере строительства, ЖКХ и благоустройства территорий.
Данный проект предусматривает комплекс мер в области регулирования использования вторичных ресурсов, а также введение экономических стимулов, направленных на сокращение производства продукции с низким коэффициентом переработки.
Реализация проекта к 2025 году сможет приносить до одного триллиона долларов добавленной стоимости в год, а также окажет благотворное влияние на экологию.
Правительство РФ выразило готовность стимулировать налоговыми льготами тех, кто занимается раздельным сбором мусора. Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала предложение Минприроды отменить НДС при сдаче металлолома, пластика, макулатуры, стекла и резиновой крошки.
"Это наш город": свыше 600 тыс тонн отсортированного мусора собрали с января
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