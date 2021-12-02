В России при строительстве жилья начнут использовать вторсырье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минстрой, Минприроды и Российский экологический оператор проработают вопрос применения вторсырья из отходов в сфере строительства, ЖКХ и благоустройства территорий. Соответствующее поручение ведомствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Поручение связано с подготовкой проекта "Экономика замкнутого цикла" в рамках стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года. Инициатива правительства "Экономика замкнутого цикла" – это проект по созданию системы, при которой отходы получат вторую жизнь и станут не мусором, а полезным вторичным материальным ресурсом", – сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Абрамченко отметила, что данный проект предусматривает комплекс мер в области регулирования использования вторичных ресурсов, а также введение экономических стимулов, направленных на сокращение производства продукции с низким коэффициентом переработки.

"Мы решим фундаментальную задачу в сфере обращения со всеми отходами. Не только бытовыми, но и промышленными. Чтобы не накапливать более 8 миллиардов тонн таких отходов, мы создадим комплексную систему вовлечения в оборот вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности", – сказала Абрамченко.

По данным аппарата вице-премьера, реализация проекта к 2025 году сможет приносить до 1 триллиона долларов добавленной стоимости в год, а также окажет благотворное влияние на экологию. При этом в настоящее время в мировой экономике повторно используется лишь 9% материалов.

"Еще одна задача проекта – создание условий для использования вторичных материальных ресурсов в отраслях экономики в качестве замещения первичных ресурсов. Как результат инициативы правительства к 2030 году более 40% сырья, используемого в отраслях экономики, в частности, строительстве, сельском хозяйстве, промышленности – вторичное", – отмечается в материале.

Предложения по данному вопросу должны быть представлены кабмину к 15 декабря.

Ранее правительство РФ выразило готовность стимулировать налоговыми льготами тех, кто занимается раздельным сбором мусора. Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала предложение Минприроды отменить НДС при сдаче металлолома, пластика, макулатуры, стекла и резиновой крошки.

