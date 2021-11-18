Путин заявил, что РФ должна выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин сообщил, что не позднее 2060 года Россия должна добиться углеродной нейтральности. Президент также отметил, что такая цель может быть достигнута и раньше. Об этом пишет ТАСС.
"Недавно приняли важнейшее решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. Эта программа станет элементом достижения поставленной более глобальной цели – обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года", – отметил глава государства в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ.
Российский лидер также сообщил, что в климатических вопросах Россия призывает к поиску взаимоприемлемых решений, а не к расколу.
"Мы видели, как сложно проходили дискуссии в Глазго. И там у них между собой еще много-много-много вопросов. Но мы не призываем ни к каким расколам, а наоборот – призываем к поиску взаимоприемлемых решений", – добавил Путин.
Ранее cпециалисты SuperJob выяснили, как россияне оценивают экологическую обстановку в своем городе. При ответах они учитывали качество воздуха, воды, продуктов питания, чистоту и утилизацию мусора.
В Москве снизилось количество выбросов вредных веществ в атмосферу
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