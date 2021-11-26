В Госдуме предложили ужесточить меры экобезопасности на производстве детских игрушек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Комитет Госдумы по промышленности и торговле выступил за ужесточение мер экологической безопасности в области производства детских игрушек. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я считаю, что чем строже будут меры в области экологической безопасности в вопросе производства игрушек, тем будет лучше. По моему мнению, необходимы лабораторные данные по исследованию тех или иных продуктов, которые предлагаются, но ослаблять требования со стороны государства к качеству игрушек считаю неправильным", – заявил председатель комитета Владимир Гутенев.

Ранее Ассоциация предприятий индустрии детских товаров выступила с предложением отменить запрет на производство игрушек из вторсырья.

По мнению депутата Гутенева, повторное использование бумаги, картона и стекла является, в сущности, правильным, но снижение качества игрушек парламентарий назвал недопустимым. Также он отметил, что стремление минимизировать расходы для бизнеса не должно в худшую сторону отражаться на продукции.

В Роскачестве летом 2021 года предостерегли родителей от покупки игрушек на крупных зарубежных онлайн-площадках. По данным ведомства, более трети продукции таких маркетплейсов представляют опасность.