В столичной ГАИ придумали светоотражающие стикеры для детей в виде игрушки pop it

Фото: гибдд.рф

В столичной Госавтоинспекции разработали светоотражающие стикеры для детей в виде популярной игрушки pop it, рассказала в эфире "Авторадио" глава пресс-службы ведомства Любовь Высоцкая.

"Сейчас среди детей популярна игрушка pop it. Мы изготовили светоотражающие стикеры в виде этих "поп-итов". Дети моментально наклеивают их на телефоны с обратной стороны", – заявила она.

По словам Высоцкой, также у детей пользуются популярностью стикеры в виде сердечек-эмодзи.

"Можно сказать, что мы нащупали ту нишу, которая поможет привить детям лояльное отношение к светоотражающим элементам", – отметила Высоцкая.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов предложил класть светоотражающие элементы в подарочные наборы для новорожденных. По его мнению, в вопросе ношения одежды со светоотражающими элементами следует начинать со взрослых.