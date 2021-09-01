В столичной ГАИ придумали светоотражающие стикеры для детей в виде игрушки pop it

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В столичной Госавтоинспекции разработали светоотражающие стикеры для детей в виде популярной игрушки pop it, рассказала в эфире "Авторадио" глава пресс-службы ведомства Любовь Высоцкая.
"Сейчас среди детей популярна игрушка pop it. Мы изготовили светоотражающие стикеры в виде этих "поп-итов". Дети моментально наклеивают их на телефоны с обратной стороны", – заявила она.
По словам Высоцкой, также у детей пользуются популярностью стикеры в виде сердечек-эмодзи.
"Можно сказать, что мы нащупали ту нишу, которая поможет привить детям лояльное отношение к светоотражающим элементам", – отметила Высоцкая.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов предложил класть светоотражающие элементы в подарочные наборы для новорожденных. По его мнению, в вопросе ношения одежды со светоотражающими элементами следует начинать со взрослых.
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