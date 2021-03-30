В МГД предложили класть светоотражающие стикеры в подарочные наборы для новорожденных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов предложил класть светоотражающие элементы в подарочные наборы для новорожденных. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Депутат напомнил, что в бюджете столицы предусмотрены средства на подобные коробки, однако их содержимое можно было бы дополнить.
"Почему бы нам, формируя эту коробку, уже туда не вложить какие-то определенные элементы со светоотражающими [деталями]. И родители, получая набор, уже будут задумываться, а зачем положили сюда, например, какую-то ленту для коляски или какой-то элемент", – заявил парламентарий.
По мнению Щитова, в вопросе ношения одежды со светоотражающими элементами следует начинать со взрослых. В данном случае, как подчеркнул депутат, важен диалог с родителями, которые уже будут транслировать детям требования по безопасности.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о мерах поддержки семей с детьми в столице. В частности, в Москве предусмотрены более 30 видов пособий и компенсаций.
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