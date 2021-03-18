Депутат МГД Гусева рассказала о мерах поддержки семей с детьми

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За счет средств бюджета столицы семьям с детьми выплачивается свыше 30 видов пособий и компенсаций. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, сообщает Агентство "Москва".

"В Москве на данный момент живут около 1,5 миллиона семей, в которых воспитываются более 2,1 миллиона детей. Этим семьям город предоставляет различные виды социальной поддержки – в первую очередь речь идет о системе выплат, существующих в Москве дополнительно к федеральным мерам поддержки", – сказала парламентарий.

Она отметила, что помощь Москвы семьям с детьми начинается с того момента, когда плод находится в утробе матери.

"При постановке на учет в женскую консультацию до 20 недель будущим мамам выплачивается единовременное пособие, в 2020 году таких было выплачено почти 36 тысяч", – обратила внимание Гусева. По ее словам, крупные пособия выплачиваются молодым семьям, где супруги не достигли 30 лет.

При рождении первого ребенка из бюджета столицы семье выплачивают пять прожиточных минимумов, на данный момент это 90 145 рублей, второго – семь прожиточных минимумов (126 203 рубля). В случае рождения третьего и последующих детей можно рассчитывать на 10 прожиточных минимумов (180 290 рублей).

Еще молодым семьям сохраняют все остальные федеральные и городские выплаты на детей.

Депутат Московской городской думы пояснила, что уже три года каждому новорожденному в Москве при выписке из родильного дома выдается комплект со всем необходимым на первое время жизни. Набор получил название "Наше сокровище". Также малоимущим семьям из бюджета Москвы выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет в размере 10 951 рубля.

"Индексация городских выплат семьям с детьми производится ежегодно. Так, с 1 января 2021 года все выплаты увеличены на 3,7%", – заключила Гусева.

Ранее в Москве упростили порядок получения социальных выплат семьям с детьми. При подаче заявлений в электронном виде через единый портал госуслуг больше не придется прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.

