Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице в прошлом году самыми популярными именами для новорожденных стали София и Александр. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Если говорить о динамике, то по сравнению с 2019 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Лев, Матвей, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Мирослава, Мия, Амелия, Агата или Ариана", – приводится в материале сообщение пресс-службы столичного Управления ЗАГС.
Как уточняется, в топ популярных имен для мальчиков также вошли Михаил, Максим, Артем, Марк и Иван. Среди женских имен популярны Мария, Анна, Алиса, Виктория, Полина.
Также горожане называют детей необычными именами. Популярными среди них являются такие имена, как Стефания, Роберт, Оливия, Мелания, Стефан и Теодор. Более 20 семей выбрали для ребенка имя Златослава, имя Злата получили более 200 девочек.
Некоторые родители давали детям древнегреческие имена: Афина, Дионис, Афродита, Одиссей. Также новорожденных называли Искра и Мальвина.
Еще горожане давали своим детям такие имена, как Корней, Леонардо, Рианна, Гарри, Север, Северина, Весна, Океана, Марс, Люций, Люцифер, Оливье, одного мальчика назвали Рим, а две девочки получили географические имена Индия и Вена.
Также в 2020 году зарегистрированы такие имена, как Олимпий и Олимпина, Олимпиада, Сталина, Весна, Августа, Июлиан. Встречались и "книжные" имена: Гамлет, Оливер, Ассоль.
Ранее сообщалось, что в столице за последние 20 лет родились девять тысяч Татьян. Сотрудники управления ЗАГС рассказали, что в прошлом году было зарегистрировано 650 девочек с именем Татьяна. По их словам, родители нередко выбирали для детей в том числе и необычные имена, такие как Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь. Всего за последние 20 лет необычные имена получили около 40 детей.
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