Названы самые необычные и популярные имена для новорожденных в Москве в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более чем 100 тысяч первых документов для новорожденных выдали с начала 2020 года в Москве. В этом году мальчиков родилось больше, чем девочек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе Комплекса соцразвития отметили, что более чем у 45% мам это был первый ребенок, а родителями двойняшек стали около 1 300 пар. В 18 семьях на свет появились тройняшки.
"Пик рождаемости выпал на лето: тогда родилось более 36,5 тысячи малышей", – отметили в ведомстве.
Самыми необычными именами 2020 года стали Малина, Радость, Мадонна, двум новорожденным мальчикам дали имя Космос, еще одного малыша назвали Люцифер. Также в этом году зарегистрированы такие имена, как Олимпий и Олимпина, Олимпиада, Сталина, Весна, Августа, Июлиан. Встречались и "книжные" имена: Гамлет, Оливер, Ассоль.
В столице сохранятся тенденция выбирать для малышей греческие, латинские, древнеславянские имена – Любава, Агриппина, Одиссей, Светозар и другие.
Самыми популярными остаются имена София или Софья (2 375 новорожденных) и Александр (2 119 малышей). Также у москвичей популярны имена Мария, Анна, Алиса, Виктория, Михаил, Максим, Артем и Иван.
Ранее психолог рассказала, в каком возрасте детям можно разрешать пользоваться гаджетами. Телефон, планшеты и другие устройства не рекомендуется давать детям до семи лет, отметила эксперт.
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